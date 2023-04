I Carabinieri cercano la pistola nella villetta, morta la donna con un proiettile nella testa

Indagine per omicidio: la procura di Rovigo ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. Ieri è morta Rkia Hannaoui, 32 anni, di origini marocchine: era stata trovata dai figli sul pavimento della cucina di casa in fin di vita, la Tac in ospedale aveva rilevato un proiettile nel cranio, ma è un giallo.

Intanto i Carabinieri hanno posto sotto sequestro la piccola villetta ad Ariano nel Polesine dove viveva con il marito ed i due figli: si continua a cercare l'Arma.

Nel video del servizio, i Militari nei dintorni dell'abitazione. La donna, madre di due bambini, era stata portata in ambulanza in ospedale in fin di vita, poi il decesso.