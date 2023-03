I soldati ragazzini

L’unità che incontriamo noi è composta da volontari che hanno deciso di difendere la propria patria unendosi ai battaglioni che resistono sul fronte est.

La località è segreta, ma si tratta di posizioni nelle retrovie, dove i giovani futuri soldati vengono preparati alla guerra.

Si tratta di giovanissimi, tutti attorno ai venti anni, e per loro è la prima esperienza di questo tipo.

La formazione varia a seconda delle necessità e prevede lunghe sessioni di lavoro e addestramento, in zone sicure. Una di queste, è un grande poligono dove i comandanti spiegano ai ragazzi il funzionamento delle armi che andranno a utilizzare e altre necessarie informazioni.

Le sessioni sono molto dure e prevedono anche pesanti esercizi fisici che sottopongono i giovani a forte stress, simulando le situazioni che andranno a incontrare. Trascinano enormi ruote, oppure portano a spalla giganteschi tronchi e quando non riescono a completare l’esercizio, è il comandante a intervenire con modi duri e insulti.

Alla fine ci si esercita al poligono, muovendosi in gruppo e imparando, in fretta, a sparare e uccidere se necessario. Un corso accelerato che le reclute devono apprendere per non trovarsi impreparati non appena la guerra li chiamerà.