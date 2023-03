I soldati ucraini utilizzano i laser per esercitarsi nelle operazioni di assalto

È uscito pochi giorni fa, diffuso dal sito ucraino Армія Inform (L'esercito informa), un video di soldati ucraini che usano tecnologia laser per addestrarsi alle tecniche di assalto. Le armi hanno un puntatore laser, mentre nelle uniformi vi sono dei ricettori in grado di segnalare quando vengono colpiti. La tecnologia permette di simulare anche l'azione di lanciamissili o spara granate. Quando un soldato viene colpito i segnalatori luminosi che ha addosso si illuminano e una piccola scarica elettrica raggiunge il suo braccio. “Questo tipo di addestramento migliora di molto le abilità di combattimento”, dice l'istruttore, “ed è meglio essere colpiti da una scarica elettrica che da una pallottola”. Questa tecnologia però non è nuova, e lo stesso sito ne mostrava una versione simile già a dicembre 2021, prima dell'invasione russa sul territorio ucraino.