Ohio, i video da cellulari e dash cam del secondo deragliamento ferroviario in poco tempo

I video ripresi da telefonini e dash cam hanno immortalato il momento il cui un altro treno merci della Norfolk Southern è deragliato a Springfield, Ohio, negli Stati Uniti. L'incidente arriva un mese dopo che un altro treno gestito dalla stessa compagnia è uscito dai binari nella Palestina orientale, sempre in Ohio, provocando una grave fuoriuscita di sostanze tossiche.

Questa volta il treno, composto solo da vagoni merci, non trasportava sostanze tossiche o pericolose. 20 dei 221 vagoni del convoglio ferroviario sono usciti dai binari intorno alle 17:00, sabato, mentre transitavano ad un passaggio a livello sulla State Route 41, vicino alla zona fieristica della contea di Clark. Springfield si trova a circa 46 miglia (74 km) a ovest della capitale dello stato, Columbus. Anche se nessuno è rimasto ferito, i quartieri vicini in entrambi gli stati sono stati allertati. L'incidente ha provocato l'evacuazione di circa la metà dei circa 5.000 residenti della città, gli abitanti sono preoccupati per gli impatti sulla salute a lungo termine.