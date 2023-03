I video dell'incendio, di livello massimo di allarme, che brucia da 10 ore a New York

Sono le 20 (ora italiana) ed i Vigili del Fuoco di New York stanno ancora combattendo per spegnere un grosso incendio classificato "five-alarm fire" cioè di “livello 5”, il massimo nella scala di gravità, scoppiato in un supermercato nel quartiere Tremont nel Bronx, 10 ore fa.

Gli operatori affermano che il massiccio incendio è scoppiato in un supermercato situato al 2096 Grand Concourse poco prima delle 10:45 (ora locale) del 5 marzo. Le unità sono arrivate ed hanno trovato in fiamme le batterie agli ioni di litio di diverse e-bike parcheggiate nel luogo, ma non è ancora chiaro da dove e perché sia scaturito l'incendio.

I primi soccorritori sono stati intrappolati da un doppio tetto, parte del quale era crollato divorato dal fuoco che ancora infuriava. Alla fine i vigili del fuoco che lavoravano all'interno dell'edificio sono stati evacuati, così come i residenti degli appartamenti vicini, che si sono riversati in strada con i loro bambini e animali domestici.

Le autorità locali hanno invitato i cittadini a rimanere nelle loro case e tentare, per quanto possibile, di evitare di respirare i fumi e le esalazioni dell'incendio.