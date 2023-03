Il bambino gioca con l'energia solare nel deserto: la nuova land art di Saype

Un bambino accende una lampadina nel deserto desolato dell'Oman, accanto al parco solare di Ibri, il più grande del Paese. Guarda verso l'orizzonte per simboleggiare il rinnovamento di una civiltà che deve reinventarsi senza distruggere il pianeta.

Si chiama “Towards good ideas?”, la nuova gigantesca opera di land art - di 100 metri per 100 - che reca la firma dell'artista franco-svizzero Saype, noto per aver creato affreschi ecologici in tutto il mondo. Il messaggio è un invito alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente.

Saype ha scelto di creare la sua opera in un luogo “surreale”. Il parco solare di Ibri si estende per sei chilometri. “Quando arrivi lì ci sono questi pannelli solari e non riesci e vederne la fine ma da lì arriva l'energia: è un qualcosa di magico”, ha detto.

“Sono in Oman e sono stato invitato dall'ambasciata svizzera per creare un progetto artistico nel deserto e parlare di sostenibilità e di energia perché penso che questo sia un pilastro della nostra società ed è stato molto interessante e stimolante per me vedere come potremmo immaginare un nuovo futuro”, ha aggiunto, raccontando di aver lavorato molto sulla prospettiva sfidando le difficoltà ambientali: non solo il caldo ma anche il vento, difficile da gestire sulla sabbia.

Saype (da Say Peace) è lo pseudonimo scelto da Guillaume Legros, diventato negli ultimi anni uno dei più rinomati artisti di land art. Le sue opere sono realizzate con pigmenti biodegradabili a base di carbone, gesso, acqua e proteine del latte.