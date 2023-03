Il carro armato russo T-90 si rompe, nel video il fuoco scioglie l'acciaio: riparazione in officina

Il gigantesco motore diesel, attorno i tecnici dell'officina che maneggiano il metallo fuso per ricostruire una parte danneggiata del pesante carro armato T-90 di epoca sovietica, ancora in uso - anche in versioni più moderne ed efficenti - dall'esercito russo in Ucraina: un video diffuso dai separatisti filo-russi del Donbass sui loro canali Telegram mostra la riparazione del tank. Il testo del post recita: "L'esercito russo ha cura dei suoi veicoli, riparando quelli che sono danneggiati".

Secondo uno degli ultimi aggiornamenti quotidiani dello stato maggiore delle forze armate di Kiev, la Russia avrebbe perso “165.610 soldati dall'inizio della sua invasione del 24 febbraio scorso”, ma Putin avrebbe perduto anche “3.537 carri armati, 6.869 veicoli corazzati da combattimento, 5.416 veicoli e serbatoi di carburante, 2.577 sistemi di artiglieria, 507 sistemi di razzi a lancio multiplo, 270 sistemi di difesa aerea, 305 aeroplani, 290 elicotteri, 2.160 droni e 18 imbarcazioni”.