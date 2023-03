Il carro armato scappa dalle bombe e lascia a terra il soldato: l'inseguimento del militare fallisce

È il drone russo a riprendere la scena del corazzato che fugge e lascia a terra il soldato. Le immagini sono state girate nel Donbass e riprendono un blindato ucraino M113 che arriva sul campo di battaglia in perlustrazione. A un certo punto dei colpi mettono in allarme il mezzo corazzato che per allontanarsi dimentica di recuperare il malcapitato sceso a setacciare un giardino. Il soldato corre disperatamente, raggiunge il mezzo e tenta di salire a bordo. Il portellone, però, è chiuso e nessuno apre. A un certo punto il carro armato si allontana rapidamente, in vista dell'imminente pericolo, e “abbandona”, probabilmente in maniera involontaria, il soldato che invano prova a rincorrerlo. L'inseguimento dura poco.