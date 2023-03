Matrimoni da sogno: perda le speranze chi sperava di dire sì a Downton Abbey

Dopo aver ottenuto successo mondiale come location della fortunatissima serie in sei stagioni "Downton Abbey, il castello di Highclere, situato nel sud dell'Inghilterra, era diventato il luogo di nozze preferito per decine di ricche coppie. Purtroppo, attualmente, la fortunata e nobile proprietaria, Lady Fiona Carnarvon, sta affrontando un'importante carenza di personale, causata dalla mancanza di lavoratori e studenti provenienti dall'Unione Europea. Questa situazione ha costretto Lady Fiona a sospendere il business principale della struttura, ovvero l'organizzazione di matrimoni con oltre 100 ospiti. Nonostante siano ancora disponibili cerimonie con 20 ospiti, queste non sono sufficienti per coprire i costi di gestione che possono ammontare a diverse migliaia di sterline al giorno. Inoltre, la crisi economica derivante dalla pandemia di COVID-19 e l'aumento dei costi della vita hanno contribuito alla diminuzione del fatturato dell'azienda. Anche le entrate derivanti dal negozio di souvenir sono diminuite a causa della sospensione delle spedizioni verso i paesi dell'UE. Nonostante ciò, la proprietaria del castello si è detta ottimista riguardo a nuove fonti di reddito, come ad esempio la vendita di una bottiglia di gin al prezzo di 35 sterline, che sta avendo successo negli Stati Uniti.