Strade come fiumi, gli effetti del ciclone Yaku in Perù

Il ciclone Yaku ha investito il nord del Perù con piogge torrenziali, innescando frane e inondazioni che hanno trascinato nel fango costruzioni, automobili, interi quartieri. Almeno 6 persone sono morte.

In provincia di Lima, la capitale, le case nei pressi del fiume Chillon sono state investite all'alba da un torrente limaccioso che non ha lasciato tempo agli abitanti per portare in salvo le loro cose. Almeno 29 abitazioni sono state distrutte, circa 50 famiglie hanno perso tutto. Anche nella città costiera di Trujillo le immagini mostrano strade inondate e danni enormi.

Il ciclone Yaku è solo l'ultimo di una serie che ha colpito il Perù. La presidente Dina Boluarte, già sotto pressione per le durissime proteste di piazza che da mesi percorrono il Paese, ha dichiarato lo stato di emergenza in 400 distretti. Circa 60 persone hanno già perso la vita per le conseguenze di un maltempo sempre più disastroso, la cui forza inconsueta si deve anche agli effetti dei cambiamenti climatici.