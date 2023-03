Il gigantesco cratere di una bomba russa. Militare ucraino mostra la fossa: "La porta per l'inferno"

Un video postato sui social ucraini sulla piattaforma Tik Tok mostra il vasto cratere lasciato dopo l'esplosione probabilmente di un missile, in piena campagna. Un soldato ucraino al lato della gigantesca fossa mostra il buco lasciato dalla deflagrazione. A commento del filmato, sui social scrivono: "E' la porta per l'inferno". E poi: "Il luogo e la data della sparatoria sono sconosciuti".

Attacchi missilistici in tutta l'Ucraina

Questa notte un attacco massiccio della Russia sul paese invaso: effettuate una serie di attacchi missilistici in tutta l'Ucraina colpendo edifici residenziali e infrastrutture a Kiev, Kharkiv e Odessa: lo hanno riferito funzionari ucraini, spiegando che i raid hanno causato interruzioni di corrente in diverse aree, senza fare vittime. Un attacco missilistico ha colpito una struttura energetica nella città portuale di Odessa, come ha confermato il suo governatore Maksym Marchenko. Anche le aree residenziali sono state colpite, ma al momento non si hanno notizie di vittime, ha aggiunto.

Oleg Synegubov, capo dell'amministrazione regionale di Kharkiv, ha spiegato da parte sua che "circa 15" raid hanno colpito la città e la regione, con "infrastrutture critiche" e un edificio residenziale presi di mira.

Altri bombardamenti sono stati segnalati nella città orientale di Dnipro e in altre regioni.