Il gruppo mercenario russo Wagner arruola reclute anche sui siti per adulti

Ogni posto è buono per reclutare nuove persone da mandare in guerra. Questa volta il gruppo mercenario russo Wagner si è spinto oltre l'immaginabile, pubblicando un annuncio pubblicitario su Pornhub: uno dei portali più famosi nel divulgare online filmati per adulti. La donna nel video si rivolge a probabili mercenari chiedendo loro di unirsi all'esercito privato “più figo al mondo”. Di rinunciare al “piacere” e di combattere.

Temuto dagli eserciti regolari, il gruppo Wagner sarebbe in cerca di mercenari da inviare in Ucraina, dopo le pesanti perdite sui campi di battaglia e i vari scontri verbali tra il leader Yevgeny Prigozhin e le forze armate russe.

Secondo il giornale russo Pravda il video, rimosso da Pornhub, per aver violato il regolamento che non consente annunci politici sulla piattaforma, è già virale in Russia.