Il lapsus di Conte sul “discorso di Mussolini all’indomani del delitto Andreotti”, poi si corregge

“Abbiamo appreso il modo in cui i vostri esperti manager, designati in posizioni chiave, motivano la squadra, citando il celebre discorso di Benito Mussolini, all'indomani del delitto Andreotti, quando rivendicò la svolta dittatoriale…scusate, Matteotti”, si corregge subito Giuseppe Conte in un lapsus durante la discussione alla Camera.