Il museo marino di Puerto Bolivar inghiottito dal mare durante il terremoto - Video

Un museo eretto su un molo nella zona costiera della provincia di El Oro, in Ecuador, è stato quasi completamente sommerso dopo essere crollato durante il forte terremoto che ha scosso il paese sabato (18 marzo).

Conosciuto come "Museo Marino di Puerto Bolivar", il sito è stato in funzione per più di 60 anni e conteneva almeno 5.000 manufatti marini, secondo quanto hanno riferito i media locali.

Persone in barca sono state viste salvare i preziosi repertiesposti nel museo mentre curiosi del posto erano in fila sulla riva.

L'agenzia di comunicazione della presidenza ha detto che il terremoto ha causato la morte di 14 persone e più di 380 persone sono rimaste ferite, in gran parte nella provincia di El Oro.

Il sisma, che l'U.S. Geological Survey (USGS) ha classificato di magnitudo 6,8, ha colpito a una profondità di 66,4 km a circa 10 km dalla città di Balao, nella provincia di Guayas.

L'agenzia ha detto che almeno 44 case sono state distrutte, mentre altre 90 sono state danneggiate. Sono stati colpiti anche circa 50 edifici scolastici e più di 30 centri sanitari, mentre diverse strade sono state bloccate dalle frane causate dal terremoto. L'aeroporto di Santa Rosa ha subito lievi danni, ma è rimasto in funzione.