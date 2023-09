Il premio nobel russo Muratov sul giornalista USA arrestato: "Lo conosco, non è una spia" - Video

Il giornalista russo Dmitry Muratov, vincitore del premio Nobel per la pace nel 2021, ha affermato di non credere alle accuse di spionaggio mosse a Evan Gershkovich, l'inviato del Wall Street Journal arrestato ieri. "So che esiste la pratica di usare i giornalisti come spie, ma questo non è il caso", spiega ai microfoni dell'agenzia Reuters, aggiungendo di aver incontrato Gershkovich "due o tre volte" nell'ultimo anno.

“Gershkovich ha lavorato in testate autorevoli”, dove la commistione tra giornalismo e intelligence statale "non solo non è la benvenuta, ma è categoricamente fuori discussione e proibita. Intendo Agence France-Presse, New York Times, Wall Street Journal. Non era una specie di agente in incognito, che usava il suo accreditamento giornalistico come copertura per lo spionaggio... Gershkovich non era una spia". Sull'ipotesi che l'arresto sia funzionale a un futuro sono scambio di prigionieri non si sbilancia: “Non so, sono segreti delle agenzie di intelligence”.

Muratov ha anche condannato la stretta russa sui media non governativi, incluso il suo giornale Novaya Gazeta, a cui è stata revocata la licenza dalla Federazione. "Decine di giornalisti sono stati costretti a lasciare il paese. oltre 260 testate non governative sono state chiuse, bloccate o è stata revocata la loro registrazione, come è avvenuto con Novaya Gazeta", ha detto Muratov

Il caso, il fatto più grave avvenuto a un giornalista occidentale in Russia da decenni, minaccia di peggiorare le già più che deteriorate relazioni tra Mosca e Washington. Da quanto Putin e al potere molti giornalisti russi sono stati incarcerati, ma con quelli stranieri la prassi è sempre stata l'espulsione.



(video Reuters)