Il presidente siriano Assad è atterrato a Mosca: oggi l'incontro con Putin

Il presidente russo Vladimir Putin terrà oggi colloqui con il presidente siriano Bashar al-Assad atterrato ieri in Russia. Lo ha confermato il Cremlino. Si parlerà di "questioni di attualità dell'ulteriore sviluppo della cooperazione russo-siriana nelle sfere politica, commerciale, economica e umanitaria, così come delle prospettive per una soluzione globale della situazione in Siria".

Assad è stato accolto all'aeroporto internazionale di Mosca-Vnukovo con una cerimonia di benvenuto. Il presidente siriano è stato ricevuto dal vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, l'ambasciatore russo a Damasco Alexander Efimov e l'ambasciatore siriano a Mosca Bashar al-Jaafari.