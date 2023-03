Il primo morto di Covid è nel murale: 3 anni fa in Abruzzo, il ricordo del barista amico di tutti

“Oltre che averlo sempre con me, me lo vedo ogni giorno”, è il commento - nel servizio della Tgr Abruzzo - della moglie di Maurizio Mascitti, deceduto improvvisamente a 58anni a Villa Caldari di Ortona: il primo morto ufficiale di Covid in Abruzzo, esattamente tre anni fa, il 5 Marzo. In paese un grande murales lo ritrae sul muro dell'esercizio che gestiva, con l'immancabile sigaro ed un sorriso, che i compaesani - intervistati nel video - ricordano con commozione.