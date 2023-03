Il punto di stabilizzazione: un centro medico mobile allestito a ridosso del fronte

In questi ultimi giorni Bakhmut si sta trasformando in un bagno di sangue per entrambi gli eserciti che si contendono la cittadina. I mercenari russi della compagnia Wagner sostengono di aver ormai ottenuto il controllo di metà dell’area urbana e attaccano su più lati l’esercito ucraino, che infligge numerose perdite ai nemici ma che a sua volta ne subisce.

Per capire quale sia il reale andamento della battaglia occorre visitare un luogo in particolare, conosciuto come “punto di stabilizzazione”. Il punto di stabilizzazione non è altro che un centro medico mobile allestito a ridosso del fronte e pronto a fornire un intervento immediato ai soldati che restano feriti nei combattimenti.

Ogni zona di battaglia prevede la creazione di una struttura di questo tipo, dove i militari vengono portati in emergenza e poi sottoposti alle cure di un team di medici e infermieri. Il loro compito è, per l’appunto, stabilizzare il paziente con una serie di interventi necessari a salvargli la vita e stabilizzarlo per il successivo trasporto in ospedale. La priorità, quindi, è mettere il soldato nelle condizioni di superare il viaggio e poter poi ottenere le cure necessarie per sopravvivere.

Ad accoglierci nel punto di stabilizzazione che visitiamo con uno speciale permesso è il primario del centro medico e il cui nome di battaglia è l’equivalente ucraino della parola “Goccia”. Il dottore spiega come funziona la struttura e il tipo di ferite: principalmente multiple e da colpi di artiglieria. Alcuni soldati arrivano anche con gravi bruciature da bombe al fosforo, utilizzate in questa zona dai russi, e bombe a grappolo, vietate dalle convenzioni Onu. Goccia riporta un dato interessante: soltanto lo 0,2 per cento dei soldati che arrivano qui non riesce a sopravvivere. Un elemento fondamentale per comprendere l’importanza di centri medici di questo tipo sulla linea del fronte.

Per questo i punti di stabilizzazione sono luoghi sensibili ed estremamente protetti, in quanto obiettivo privilegiato dei nemici.