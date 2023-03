Il reportage di RaiNews24 dalla Transnistria, l'ultima repubblica sovietica - Video

Mentre le manifestazioni filorusse fanno crescere i timori per un colpo di stato in Moldavia, rischio denunciato anche dalla presidente Maia Sandu, le telecamere di RaiNews24 sono entrate in Transnistria. È uno stato non riconosciuto dalle Nazione Unite, incastrato tra Moldavia, a cui ufficialmente appartiene, e Ucraina, legata a doppio filo alla Russia ma attratta dall'Europa, congelata nel tempo. Nel centro della capitale Tiraspol, tutto glorifica il passato sovietico e zarista, in un tripudio di falci e martello, monumenti a Lenin, carri armati dell'Urss, ma anche statue di zar, zarine e generali. La bandiera della Repubblica separatista, rossa con banda verde, falce e martello, è sempre affiancata da quella Federazione Russa. Pochi giorni fa Putin ha revocato il decreto che riconosceva la solidarietà della Moldavia su questo territorio, così questa sorta di Donbass in miniaturia rischia di incendiarsi di nuovo.

Negli ultimi anni Tiraspol era diventata una meta turistica per nostalgici. C'è anche un ristorante in cui musica pop anni 80 e arredi d'epoca ricreano l'atmosfera tardo-sovietica. Dalle pompe di benzina ai supermercati, ricorre il marchio "Sheriff", la holding dell'oligarca ex Kgb Viktor Gușan, padre-padrone della Transnistria, proprietario di una squadra di calcio famosa per aver battuto il Real Madrid.