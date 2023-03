Il Sudafrica arruola un insetto contro l'invasione dei giacinti d'acqua

Un tempo la diga di Hartbeespoort in Sudafrica era il paradiso degli appassionati di sport acquatici e una delle mete turistiche più gettonate del Paese per via dei suoi suggestivi panorami.

Oggi i visitatori si trovano di fronte alla vista surreale di barche imprigionate in un mare verde di giacinti d'acqua, piante inserite nell'elenco delle cento specie invasive più dannose al mondo.

Il fenomeno è causato dall'inquinamento, con acque reflue, prodotti chimici industriali, metalli pesanti e rifiuti che finiscono nei fiumi da Johannesburg e Pretoria.

In Sudafrica molti bacini idrici sono fortemente inquinati da scarichi industriali e fognari che creano le condizioni ideali per la crescita di specie vegetali infestanti come i giacinti d'acqua.

"Ci troviamo di fronte ad acque altamente inquinate", spiega a Reuters la professoressa Julie Coetzee, che studia i giacinti d'acqua da oltre 20 anni e gestisce il programma di piante acquatiche infestanti presso il Centro per il controllo biologico della Rhodes University.

I nutrienti presenti nelle sostanze inquinanti agiscono come fertilizzanti perfetti per queste piante invasive, fonte di grande preoccupazione per le comunità del luogo a causa del loro impatto devastante sui mezzi di sussistenza.

Dion Mostert, 53 anni, è sul punto di licenziare i 25 dipendenti della sua azienda di barche da diporto perché la sua attività è ferma a causa del tappeto di giacinti d'acqua. "Le barche non possono andare da nessuna parte. Questa situazione sta influenzando il turismo nella nostra città", si lamenta Mostert indicando la sua barca da crociera "Alba", bloccata tra le erbacce.

Scienziati e rappresentanti della comunità si sono messi insieme e hanno escogitato un modo per affrontare l'invasione senza ricorrere agli erbicidi, introducendo un insetto divoratore di giacinti d'acqua chiamato Megamelus scutellaris.

I minuscoli insetti che si nutrono del floema sono il nemico naturale delle piante, entrambi originari del bacino amazzonico in Sud America, e vengono rilasciati a migliaia alla volta. Gli insetti distruggono la pianta infestante attaccando i tessuti che trasportano i nutrienti prodotti nelle foglie durante la fotosintesi al resto della pianta.

L'esercito di insetti ha già ridotto l'estensione dei giacinti d'acqua ad appena il 5% della diga, dice Coetzee. Ma il problema è tutt'altro che risolto.

L'ambientalista Patrick Ganda, 41 anni, alleva gli insetti nella riserva di Grootvaly Blesbokspruit, a sud-est di Harties, luogo che un tempo ospitava più di cento specie di uccelli. Ora, non riuscendo a trovare cibo come pesci e piccole piante, con gran parte dell'acqua della zona umida coperta dalle piante invasive, sono rimaste solo due o tre specie di uccelli.

Ma gli scienziati avvertono che, sebbene gli insetti abbiano avuto un discreto successo nel controllare la diffusione della pianta, è necessario che le autorità trovino una soluzione politica per combattere la causa dell’infestazione di giacinti d’acqua, rafforzando le norme sulla gestione delle acque reflue.

"Stiamo solo trattando il sintomo di un problema molto più grande", dice Kelby English, ricercatrice della Rhodes University.