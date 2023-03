Il tassista non riconosce Tananai, seduto dietro, mentre ascolta “Tango”. “Le piace? Visto Sanremo?”

Chiede di alzare il volume, poi canticchia mentre la radio trasmette “Tango”, la canzone che il cantante milanese ha portato sul festival di Sanremo. Il 27enne si rivolge al tassista: “Le piace?”, il conducente risponde “Sì”, “Mi fa piacere, abbiamo gli stessi gusti”, ribatte Tananai. Poi la domanda: “Hai visto Sanremo?”, e a quel punto Tananai svela la sua identità. Lo scambio verbale continua: “Sono il nipote di Biagio Antonacci” scherza il cantante perché scambiato spesso per altri per poi aggiungere “No, io non so chi sia Biagio Antonacci: lo odio!”. Ovviamente, si tratta di una battuta visto che i due hanno duettato insieme proprio a Sanremo.