Minnesota: crolla il tetto del centro commerciale sotto il peso delle forti nevicate

Momenti di paura, ieri, in un centro commerciale di Duluth, in Minnesota, negli Usa. Attorno alle 9 del mattino, una parte del tetto del centro commerciale è crollato sotto il peso della neve. Fortunatamente non ci sono stati feriti dato che la maggior parte dei negozi al momento non era ancora aperta.

I media hanno riferito che secondo le autorità locali alcuni equipaggi erano stati inviati sul tetto per rimuovere la neve prima del crollo. Fortunatamente gli operai hanno sentito dei rumori di "scoppi, si sono allarmati e hanno velocemente evacuato l'area.

Forti tempeste invernali hanno sferzato alcune città degli Stati Uniti dal febbraio di quest'anno. Il servizio meteorologico ha registrato 12,5 pollici, pari a 31,7 cm, di neve caduti a Duluth durante il fine settimana.