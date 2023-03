Il video dal decollo all'esplosione della missione suicida del drone in Bielorussia

Due esplosioni si sarebbero verificate, il 26 febbraio scorso, all'aeroporto militare di Machulishchy, situato a 12 chilometri da Minsk in Bielorussia. Lo scrive Ukrainska Pravda citando l'associazione indipendente bielorussa Bypol. Sarebbe risultato danneggiato un velivolo radar dell'aviazione russa. In questi giorni i partigiani bielorussi hanno mostrato il video di una missione di combattimento di un drone il 26 febbraio scorso, che ha fatto esplodere l’apparecchiatura radar di aereo russo A-50 all'aeroporto di Machulyshchy. Il video mostra il volo del drone dal decollo, l'approccio, fino al momento dell'esplosione. In realtà sarebbero stati operativi due droni, infatti le esplosioni sono state due, ma non è ancora stato rilasciato, se esiste, il video dell'altro drone.