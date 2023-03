Il video del soldato ucraino sotto il bombardamento russo a Vuhledar con ordigni al fosforo

La bomba al fosforo bianco, nota anche come arma al fosforo o munizione al fosforo bianco, è un tipo di ordigno bellico rientrante nella categoria delle armi chimiche, contenente un composto a base di fosforo bianco che brucia rapidamente e causa incendi. In pochi secondi provoca ustioni gravissime ed estremamente dolorose. Quando viene in contatto con la pelle, brucia i tessuti provocandone la necrosi fino alle ossa.

Anche solo respirare le esalazioni della combustione provoca gravi danni: l'inalazione dei vapori di fosforo, oltre a corrodere le mucose e gli organi interni, avvelena la vittima reagendo con l'ossigeno. Per i sopravvissuti all'esposizione sono pressoché certi danni permanenti quali l'anemia e la necrosi ossea. Queste munizioni sono vietate, considerate un crimine di guerra in quanto colpiscono in modo indiscriminato una vasta area.