Il video in soggettiva di un soldato ucraino in trincea a Bakhmut - Video

L'assalto delle forze russe alla strategica cittàdi Bakhmut, nel Donbass, è "in gran parte in fase di stallo", secondo l'intelligence britannica, aggiungendo che questa è probabilmente la conseguenza dell'estremo logoramento delle forze russe, ma anche delle "tensioni tra il ministero della Difesa russo e il gruppo Wagner". I vertici militari di Kiev assicurano che la battaglia per Bakhmut, si sta "stabilizzando" e che "gli enormi sforzi" delle truppe ucraine stanno frenando le forze nemiche. Secondo diversi analisti, l'elevato numero di vittime russe potrebbe essere la ragione principale per cui le forze ucraine non si sono ritirate dalla città. Secondo il think tank Institute for War, sebbene gli ucraini siano ancora in inferiorità numerica rispetto al gruppo Wagner, Kiev "continua a mettere a dura prova l'esercito di mercenari" pienamente impegnati nell'assalto russo a Bakhmut.



(video da Telegram @operativnoZSU)