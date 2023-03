Il viso sconvolto: il testimone scampato per un soffio all'esplosione dell'aereo caduto a Guidonia

Ha rischiato di morire, stava per entrare nella sua automobile quando ha "visto una grande ombra, ed ho iniziato a scappare". Il viso sconvolto ed il suo racconto a Giorgio Specchia, del Tg1. E' il testimone scampato per un soffio all'esplosione, seguita all'aereo caduto in strada a Guidonia, dopo lo scontro con l'altro veivolo.

La procura di Tivoli: "Crediamo che il velivolo caduto in strada sia stato direzionato dal pilota per evitare una strage di civili".

La prima ricostruzione della tragedia

Appartenevano al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, i due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare che si sono scontrati in volo intorno alle 12 di ieri all'altezza di Guidonia Montecelio, piccolo centro alle porte di Roma. In base a quanto si apprende uno dei due velivoli, utilizzati per l'addestramento, è precipitato su un'auto parcheggiata nei pressi dell'area residenziale mentre l'altro ultraleggero è caduto su un campo. Sono subito intervenuti polizia, carabinieri e personale dell'Ares 118.

I due aerei si sono scontrati mentre sorvolavano l'area attraversata da via della Longarina e sono entrati in contatto nel corso di una esercitazione che impegnava in tutto 4 ultraleggeri.

Chi sono i coraggiosi piloti deceduti

Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni di Taranto, del 60° stormo di Guidonia e il maggiore Marco Meneghello, 46 anni di Legnago, stessa appartenenza.