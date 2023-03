Rilasciati gli agenti di polizia e i dipendenti di una compagnia petrolifera presi in ostaggio

La 'Guardia campesina' indigena ha rilasciato ieri i 79 agenti di polizia e i sei dipendenti di una compagnia petrolifera che aveva preso in ostaggio giovedì a Los Pozos, nel dipartimento meridionale di Caquetá. L'annuncio dell'avvenuta liberazione è stato dato via Twitter dal presidente Gustavo Petro, dopo che una delegazione governativa di alto rango era partita da Bogotà per una riunione con i rappresentanti dei contadini e delle organizzazioni indigene a San Vicente del Caguan.

Negli incidenti di due giorni fa, dovuti a una presunta mancanza di rispetto di impegni presi dalla compagnia petrolifera Esmerald Energy controllata dalla cinese Sinochem, sono morte due persone, fra cui un poliziotto, e 30 altre sono rimaste ferite, mentre i manifestanti hanno appiccato il fuoco a parte delle infrastrutture della società operante nella zona. "Grazie agli sforzi dei ministri della Difesa e dell'Interno- ha confermato il capo dello Stato - tutti i membri della polizia e i funzionari della compagnia petrolifera detenuti a San Vicente del Caguan sono stati rilasciati".

Le proteste contro la compagnia petrolifera Emerald Energy sono iniziate a novembre. I manifestanti accusano l'azienda di non aver mantenuto alcune promesse fatte agli abitanti della regione, come la realizzazione di infrastrutture e 40 km di strade asfaltate. "Io stesso andrò a dialogare con i contadini sui loro bisogni, le loro lamentele, le loro rivendicazioni. (...) Le azioni violente distruggono non solo la possibilità di avere un governo popolare progressista, ma anche le vie della pace", ha aggiunto Petro in un comunicato inviato alla stampa. Ha anche esortato la giustizia "a indagare e identificare i criminali che dovranno essere processati".

I video diffusi dai media locali hanno mostrato un incendio e gruppi di manifestanti armati di bastoni che trascinavano a terra un poliziotto. La procura ha annunciato che indagherà su "omicidi, rapimenti e altri atti di violenza" commessi a margine delle manifestazioni.