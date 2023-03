In spiaggia con gli squali: le incredibili immagini di Maya Bay girate col drone

Per quasi quattro anni Maya Bay, la storica spiaggia della Thailandia, con le sue imponenti scogliere, le acque calme e cristalline, dove DiCaprio girò The Beach, non ha avuto turisti.



Le autorità l'avevano chiusa nel 2018 per proteggerla dagli effetti del turismo eccessivo. Poi è stata la pandemia ad allontanare i visitatori.



Nella solitudine, i coralli danneggiati si sono rianimati, la vita marina ha prosperato e gli squali pinna nera del reef hanno ripreso possesso delle acque poco profonde vicino alla spiaggia di sabbia bianca.



Dopo la riapertura nel gennaio del 2022 ora si cerca un equilibrio tra natura e visitatori.



Il gruppo di ricercatori Maya Shark Watch ha avviato uno studio pilota. Considerano Maya Bay un vivaio fondamentale per i giovani squali che hanno bisogno di stare in acque poco profonde altrimenti potrebbero finire preda di squali adulti.



Per non annullare i progressi compiuti, le autorità, dopo aver riaperto Maya Bay. hanno introdotto delle misure di conservazione. Per non disturbare i cuccioli di squalo, ai turisti non è permesso nuotare.



Le barche che portano i visitatori a Maya Bay ora devono attraccare dall'altra parte dell'isola per evitare di danneggiare le barriere coralline.



Dal molo, le persone devono camminare su un sentiero di legno per raggiungere la baia. Sono ammessi solo 375 visitatori all'ora.