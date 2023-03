Incendio nel Varesotto, il video delle fiamme vicino alle abitazioni: in azione i Canadair

Due Canadair in azione e diverse squadre dei Vigili del Fuoco in azione nel Varesotto, in Lombardia, a causa di un vasto incendio scoppiato nella notte ed alimentato dal forte vento. Il video delle fiamme, che sono arrivate vicino alle abitazioni a Montenegrino Valtravaglia (Varese).

Dodici ettari di boschi sono andati in fumo: si sono alternate squadre di pompieri provenienti dalle sedi di Luino, Varese, Ispra, Laveno Mombello, Somma Lombardo, Busto e Gallarate con quattro autopompe, cinque fuoristrada antincendio e due autobotti, oltre trenta i vigili impegnati.

Il fronte delle fiamme ha raggiunto due chilometri di estensione.