Incendio spettacolare nella zona Tsim Sha Tsui di Hong Kong

Un incendio è divampato ai piani superiori di un grattacielo in costruzione nella zona di Tsim Sha Tsui, sulla penisola di Kowloon nelle prime ore di venerdì 3 marzo. Il fuoco si è sviluppato molto rapidamente e Il grattacielo ha preso fuoco illuminando tutta la zona del porto, i vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare l'incendio e i testimoni locali di media e Reuters hanno affermato che la costruzione faceva parte di un progetto di riqualificazione sul sito del vecchio Mariners' Club. L'immobile di 42 piani in costruzione, appartiene all'Empire Group.