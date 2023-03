Incidente ferroviario di Larissa, ad Atene la rabbia dei manifestanti: scontri con la polizia

Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati fuori dagli uffici di Hellenic Train, l'organizzazione delle ferrovie greche, nel centro di Atene, come riportato dal sito di Kathimerini. Gli agenti hanno fatto uso di lacrimogeni e granate stordenti.

Decine di manifestanti della sinistra extra-parlamentare e delle organizzazioni studentesche si erano dati appuntamento per un sit-in di protesta dopo la “tragedia annunciata” dell'incidente ferroviario (che ha causato la morte di almeno 38 persone). Davanti ai poliziotti schierati in tenuta anti-sommossa, i giovani dei collettivi studenteschi di Atene hanno srotolato uno striscione con su scritto: “I nostri morti per il loro guadagno”.

Scontri con la polizia e i manifestanti anche davanti al Parlamento greco, a piazza Syntagma.