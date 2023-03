India, Lavrov: “Stiamo cercando di fermare la guerra iniziata dall’Ucraina”, la platea di Delhi ride

Non è riuscito a terminare la frase al margine della riunione ministeriale del G20 a New Delhi perché interrotto dalle risate della platea presente al Raisina Dialogue, la conferenza multilaterale che dal 2016 si tiene annualmente in India e alla quale sta partecipando anche il premier italiano Giorgia Meloni. “Stiamo cercando di fermare la guerra scatenata contro di noi usando l'Ucraina”, sono le parole che hanno suscitato la reazione. Fragorose risate e urla hanno così interrotto il ministro degli Esteri russo che cerca di mantenere il filo del discorso ripetendo tre volte la guerra ha influenzato (“Influenced, influenced, influenced”) la politica russa compresa quella energetica. Il riferimento è alle scelte operate da quelli che un tempo erano i principali partner commerciali di Mosca, i Paesi dell'Occidente che dal Cremlino acquistavano gas e petrolio.