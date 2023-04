Intervista a Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, ha presenziato all'apertura della sede distaccata di Milano parlando anche di quanto è stato fatto per accogliere in Europa i rifugiati, ucraini: sono 8 milioni dall'inizio della guerra.

Sul fenomeno migrazione in generale ha detto “Non diciamo sempre e subito che è un'emergenza ma cerchiamo di gestirlo proprio come è stato fatto con l'Ucraina”.