Masinara (Amnesty): "Il rapporto dà voce a chi chiede giustizia nel mondo"

La denuncia di Amnesty international sui diritti umani nel mondo nel nuovo rapporto 2022-2023 pubblicato oggi dal titolo “La situazione dei diritti umani nel mondo”.

Le 600 pagine documentano la denuncia delle violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo da parte dell'organizzazione internazionale in riferimento a tutti i paesi del mondo. Non solo guerra ma anche "protezione delle proteste".

Con Ilaria Masinara, che ha contribuito a redigerlo, abbiamo parlato di quella che negli ultimi mesi ha riguardato l'Iran e di come la Repubblica islamica ha gestito la massiccia presenza di manifestanti antigovernativi nelle piazze. Protesta cominciata il 16 settembre con Mahsa Amini la 22enne curda morta mentre era in custodia della polizia morale per aver indossato male il velo islamico obbligatorio.

“Donna Vita Libertà è una protesta potente che le autorità hanno represso nel sangue, Amnesty non è presente sul territorio, ma è in contatto con persone, nuclei familiari. I nostri ricercatori hanno svolto centinaia di telefonate andando proprio a confermare quello che abbiamo raccontato nel nostro rapporto: gli abusi, gli stupri, le violenze di genere, la tortura, l'utilizzo ad esempio delle scosse elettriche sui genitali delle persone che manifestavano". “Ecco questo è il nostro mandato della nostra organizzazione: riprendere queste voci affinchè non vengano dimenticate e chiedere giustizia insieme a loro”.

In oltre cinque mesi di protesta nel grande Paese del Medio Oriente dove vige ancora la pena di morte, sono state quasi 600 le vittime e 19000 i manifestanti arrestati. 5 le impiccagioni.

Il rapporto evidenzia un peggioramento della situazione dei diritti delle donne anche in molti altri come Afghanistan e ma anche ad esempio gli Stati Uniti dove Amnesty denuncia anche la rimessa in discussione del diritto di aborto negli Usa.

Per questo Amnesty International chiede “una riforma del massimo organo decisionale delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza, in modo che possa essere la voce degli stati e delle situazioni tradizionalmente ignorate, soprattutto nel Sud globale”. Il sistema internazionale "ha bisogno di una seria riforma che rifletta la realtà odierna. Non possiamo permettere agli stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza di trincerarsi dietro al loro potere di veto e di mantenere immutati i propri privilegi. La mancanza di trasparenza e di efficacia nel processo decisionale del Consiglio di sicurezza rende l'intero sistema aperto alle manipolazioni, agli abusi e alle disfunzioni'', ha detto Riccardo Noury di Amnesty Italia.