Israele. In migliaia bloccano le strade di Tel Aviv – il video dal drone

Migliaia di israeliani hanno partecipato giovedì alle manifestazioni del “Giorno di resistenza” nazionale contro le proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario e in generale contro la politica del governo guidato da Benjamin Netanyahu.

Il corteo principale si è svolto nel pomeriggio nel centro di Tel Aviv, dove circa 3.000 poliziotti sono stati dispiegati per cercare di impedire ai manifestanti di bloccare le strade. Alla protesta si sono uniti anche alcuni automobilisti rallentando di proposito il traffico.

Le autorità hanno minacciato una multa di 500 shekel (140 dollari) a qualsiasi automobilista sorpreso a guidare intenzionalmente in modo lento per causare problemi di traffico.

Per evitare i blocchi Netanyahu, atteso in queste ore a Roma, ha raggiunto l'aeroporto Ben Gurion da Gerusalemme a bordo di un elicottero della polizia e non su quello dell'esercito che da alcune ore lo attendeva vicino all'ospedale Hadassah, dove si erano concentrati centinaia di manifestanti.

Le manifestazioni di oggi, di cui il blocco del percorso di Netanyahu verso l'aeroporto era uno degli obiettivi principali, fanno parte movimento di protesta a livello nazionale in corso da oltre due mesi contro il piano di revisione del sistema giudiziario del governo.