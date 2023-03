Israele, la protesta infiamma le piazze

Ancora una volta, ma ancora più intensa che nelle settimane scorse, la protesta antigovernativa ha invaso e infiammato Israele.

A far salire la rabbia delle opposizioni, che da mesi manifestano contro la “riforma” della Giustizia fortemente voluta dal premier Netanyahu e dal suo governo di destra nazionalista e religiosa, il licenziamento in tronco del ministro della Difesa Yoav Gallant che aveva chiesto di fermare il progetto.

Centinaia di migliaia di persone sono tornate in piazza, bloccando in massa per ore il centro di molte città. A Tel Aviv, chiusa la centralissima arteria Ayalon, traffico fermo e fuochi accesi nella notte. A Gerusalemme, la folla si è riversata all'esterno della residenza dello stesso premier. “La sicurezza dello Stato non può essere giocata come carta politica, Netanyahu ha passato una linea rossa”: così i leader di opposizione Yair Lapid e Benny Gantz in un comunicato congiunto.