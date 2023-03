Ivano Marescotti: da impiegato al comune di Ravenna ad attore, per caso, a 35 anni

Nonostante l'approdo al teatro sia stato tardivo, la passione a un certo punto è esplosa. Finito il liceo artistico, Ivano Marescotti si era iscritto alla facoltà di Architettura per poi essere assunto come impiegato nell'ufficio di Urbanistica nel Comune di Ravenna. Un lavoro che ha svolto fino al 1981 quando, all'età di 35 anni, sostituì un amico a uno spettacolo teatrale. È il racconto di Marescotti quando nel 2018, durante l'intervista a “Sottovoce”, il programma Rai condotto da Gigi Marzullo, l'attore ripercorre gli inizi della sua carriera artistica.

Così da un provino al primo spettacolo, senza esperienza, ma animato da un improvviso fuoco sacro, Marescotti si è licenziato e ha iniziato la sua carriera di attore. Ha studiato al Dams di Bologna per poi affrontare la gavetta. La svolta è arrivata grazie all'incontro con Giorgio Albertazzi nel 1984, quando viene scelto per recitare nella commedia “Il genio” scritta da Damiano Damiani e Raffaele La Capria. Poi la strada è proseguita in discesa. Tra i protagonisti di “Cado dalle nubi”, il primo film di Checco Zalone, ha lavorato con Roberto Benigni in “Johnny Stecchino”, ma anche in diverse produzioni internazionali, con Ridley Scott, Anthony Minghella, e in Italia, tra gli altri, con Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari. In 'King Arthur' (2004), con Clive Owen, Keira Knightley e Ioan Gruffudd, interpretava il ruolo del vescovo Germano.

L'attività cinematografica gli ha fruttato sei nomination al Nastro d'Argento, che ha vinto nel 2004 per l'interpretazione nel cortometraggio “Assicurazione sulla vita” di Tomaso Cariboni e Augusto Modigliani. Dal 1993 ha iniziato un approfondito lavoro di recupero del suo dialetto romagnolo, tornando in teatro con i testi di Raffaello Baldini, per poi rileggere alla sua maniera grandi come Dante e Ariosto.