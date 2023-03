Joe Biden omaggia Bruce Springsteen con la Medaglia delle Arti e delle Lettere

Joe Biden ha consegnato la Medaglia delle Arti e delle Lettere a Bruce Springsteen e ad altri americani “straordinari” tra cui José Feliciano (Attualmente in tournée). Il presidente Usa ha ricordato l'importanza della cultura e della libertà di espressione e ha sottolineato come la democrazia sia “una scelta”. Durante il suo intervento Biden ha detto: “Scegliamo il progresso dell'unione rispetto al caos, letteralmente la verità rispetto alle bugie, la scelta di ricordare la storia, non di cancellarla, per quanto difficile”, ha detto. L'America è “una grande nazione, in gran parte grazie al potere delle arti e delle discipline umanistiche incise nel Dna” del Paese, ha proseguito. “Il lavoro dei nostri premiati è tanto diverso quanto la nazione”, ma i loro “fili comuni” formano il tessuto dell'America: “la ricerca dell'eccellenza, la spinta a creare, il desiderio di creare legami e l'audacia” di essere “costruttori di ponti e di cambiamenti”, ha riassunto Biden che ha anche pubblicizzato la lunga carriera del Boss, iniziata decenni fa quando era un adolescente e che è cresciuta fino a includere 3.000 concerti in tutto il mondo.