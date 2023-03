Karlsruhe: arrestato il sequestratore, ostaggi liberati. Il video della polizia che circonda l'area

Si è risolta senza feriti e con l'arresto dell'aggressore, il sequestro di due persone in una farmacia di Karlsruhe, in Germania. L'aggressore aveva chiesto un riscatto di un milione di euro. La polizia, dopo aver circondato la zona (come si vede dalle immagini), ha fatto irruzione nel locale portando in salvo gli ostaggi e arrestando il sequestratore.