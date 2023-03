Keanu Reeves: il mio John Wick alla ricerca della libertà

L'attore racconta a Laura Squillaci e ad Alessandro Stefanoni il suo personaggio combattuto tra due opposti: “Da una parte c’è l’uomo che vuole essere lasciato in pace, che vuole la sua libertà, vuole elaborare il lutto e l’unico modo per riuscirci è cercare di uscirne; dall’altra c’è la rabbia dell’assassino. C’è questa sorta di, non dico proprio tiro alla fune, ma opposizione di forze. Una forza che lo spinge ad agire, un’altra che lo spinge, in un certo senso, a non agire”.