Kenya. La peggiore siccità degli ultimi decenni costringe le donne al duro lavoro di spaccapietre

Lucy Toho ha 65 anni e nove figli ed è una delle tante donne della contea di Meru, in Kenya, che ogni mattina si mette in cammino per una giornata di duro lavoro, un lavoro da spaccarsi la schiena.

Toho è originaria del villaggio di Ntulli, dove le famiglie come la sua lavoravano i campi grazie a un fiume che consentiva l'irrigazione. Ora, dopo la serie di periodi di prolungata siccità che sta affliggendo il Corno d'Africa, il fiume si è prosciugato. Toho ha dovuto cercare altri modi per sfamare e vestire la sua famiglia e ora spacca le pietre in una cava per vendere pietrisco per l'edilizia.

“I miei figli sono stati mandati via da scuola perché non ho potuto pagare le tasse scolastiche”, racconta ad Associated Press, “All'epoca ero senza lavoro perché l'agricoltura era diventata improduttiva a causa delle scarse piogge. Quando ho iniziato a spaccare pietre, sono riuscita a vendere un carico di pietrisco sufficiente a riempire un camion. Ho pagato una piccola parte delle tasse scolastiche e ho chiesto all'insegnante di darmi più tempo per raccogliere il resto. Ho continuato a spaccare pietre e sono riuscito a saldare gli arretrati per quel trimestre. A volte ci manca il cibo, ma sono costretta a fare questo lavoro perché non abbiamo alternative.”

La storia di Lucy Toho è analoga a quella di molte altre donne in questa parte del mondo. Le spaccapietre riescono a guadagnare appena 3,8 dollari per venti sacchi da dieci chili e non hanno un mercato pronto per il pietrisco: possono passare anche due o tre mesi prima di riuscire a vendere qualcosa.

Caroline Kiritu racconta: "Abbiamo grandi appezzamenti di terreno, ma non possiamo coltivare a causa della siccità in corso. Non c'è pioggia e il fiume si è prosciugato perché è un fiume stagionale. Quando piove, il fiume è carico d'acqua e noi la usiamo per coltivare. Ora spacchiamo pietre per poter nutrire i nostri figli, vestirli e dare loro un'istruzione".

In Kenya la peggiore siccità degli ultimi decenni ha fatto precipitare 4,4 milioni di persone in condizioni di grave insicurezza alimentare e 1,2 milioni in condizioni di emergenza.

In un rapporto pubblicato il mese scorso, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale che nel Corno d'Africa: “Le conseguenze catastrofiche della siccità pluriennale continueranno anche nel 2023 lasciando le comunità in un urgente bisogno di assistenza”.

Secondo il Programma Alimentare Mondiale (PAM), nel Corno d'Africa ci sono già 22 milioni di persone che soffrono di grave insicurezza alimentare a causa di tre anni consecutivi di precipitazioni scarse o assenti. I dati del PAM dicono che 5,1 milioni di bambini in Somalia, Etiopia e Kenya sono gravemente malnutriti.

Il 28 febbraio scorso, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha lanciato un appello per la raccolta di 137 milioni di dollari per fornire aiuti salvavita ai milioni di rifugiati e sfollati interni in Somalia, Etiopia e Kenya costretti a fuggire dalle loro case per sopravvivere ora che l'intero Corno d'Africa sta entrando nella sesta stagione consecutiva senza precipitazioni.

Particolarmente drammatica la situazione in Somalia dove sono circa 4 milioni gli sfollati a causa della siccità e del conflitto in corso. Solo in Kenya, quasi un milione i bambini al di sotto dei cinque anni, così come le donne donne incinte o che allattano, soffrono di grave malnutrizione.

Jane Mutune, ricercatrice in governance ambientale presso l'Università di Nairobi, spiega che le donne che vivono nelle aree rurali sono di solito le capofamiglia. Queste donne traggono il loro sostentamento dalla natura e, quando questa viene colpita dai cambiamenti climatici, la loro fonte di reddito viene meno: "Le donne delle aree rurali sono colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici, a causa dei ruoli sociali che svolgono. Sono loro che raccolgono la legna da ardere per le famiglie, vanno a prendere l'acqua, si occupano dei bambini e soprattutto sono loro che devono mettere il cibo in tavola".