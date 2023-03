La battuta infelice e volgare di Vittorio Sgarbi a Domenica in, ospite con le figlie. Poi le scuse

Ospite di Mara Venier, il critico d'arte, in compagnia di Evelina e Alba, in occasione della Festa del papà, ha “invitatole le figlie a sposare un uomo ricco” e citando una sua ex assistente ha detto una volgarità sulle ragazze classe 2000: “Sono tutte tr***”. Una battuta infelice e offensiva nei confronti delle donne e di sua figlia Evelina, che ha “scoperto” essere del duemila. Passaggi che non sono piaciuti al pubblico e che sono rimbalzati velocemente sui social. Al termine dell'intervista, Sgarbi è rientrato in studio per scusarsi, anche su richiesta di Simona Sala, Direttrice Intrattenimento Day Time: “Voglio scusarmi perché siamo esposti ai social - ha detto -, non hanno capito che il tono scherzoso rientra in un rapporto talmente vivo con le mie figlie, che io considero ragazze senza doverle educare. Quindi ho sbagliato due cose: sposarsi un ricco era una battuta; L'altra la battuta sulle ragazze classe 2000 non era mia, ma di una mia ex assistente”.