La corda si spezza durante il salto con il bungee jumping: il turista sopravvive cadendo in acqua

Un'esperienza di pre-morte, risarcita con il costo del biglietto. È quanto racconta un turista di Hong Kong in vacanza in Thailandia. Mike era in cerca del “poligono di tiro” quando è stato “sfidato dai suoi amici”. Ha ceduto alle prese in giro e ha deciso di fare il salto con il bungee jumping. Non avrebbe mai immaginato un epilogo disastroso. “Mi sono fatto coraggio e ho scelto di provare. Era così alto che ho chiuso gli occhi e quando li ho riaperti ho capito subito che la corda aveva ceduto”. “Sono riuscito a riemergere dall'acqua pur avendo i piedi legati”, continua il 39enne. Fortunatamente, l'uomo è sopravvissuto all'incidente perché la piattaforma è situata su uno specchio d'acqua. Il risarcimento? “Mi hanno rimborsato il biglietto e mi hanno pagato i raggi X e gli ultrasuoni”. Non sono previsti ulteriori indennizzi, perché il turista avrebbe sollevato (con una firma) l'impianto da ogni responsabilità.