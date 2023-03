La Crew Dragon aggancia la Iss: diventano 11 gli astronauti a bordo della stazione orbitante

La navetta Crew Dragon della SpaceX ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale e i quattro astronauti della missione Crew-6 hanno oltrepassato il portello di ingresso accolti dai sette della Expedition 68 già a bordo: il comandante Prokopyev, i russi Petelin e Kikina, il giapponese Wakata e gli americani Rubio, Mann e Cassada.

Con gli americani Stephen Bowen e Warren Hoburg, l'astronauta degli Emirati Arabi Uniti Sultan Al Neyadi e il russo Andrey Fedyaev sale così a 11 il numero degli abitanti della Stazione Spaziale, una circostanza rara che però non comporterà difficoltà, poiché i sistemi per il supporto vitale sono abbastanza robusti per permettere di ospitare anche equipaggi numerosi.

A fine marzo Mann, Cassada, Wakata e Kikina faranno ritorno sulla Terra con la navetta Dragon del lancio Crew-5 con cui sono arrivati lo scorso ottobre. Gli altri tre, Prokopyev, Petelin e Rubio partiranno a settembre, a bordo della Soyuz MS-23 arrivata senza equipaggio a fine febbraio in sostituzione della MS-22 danneggiata da un micrometeorite.