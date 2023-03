La devastazione del ciclone Freddy in Mozambico – il video dal drone

Il ciclone Freddy ha costretto centinaia di persone a sfollare in Mozambico dove ha toccato terra per la seconda volta la scorsa settimana battendo tutti i record di forza e durata delle tempeste tropicali nell'emisfero meridionale.

Le vittime accertate in Mozambico al momento sono 17 a cui vanno aggiunte le 199 in Malawi, ma il tragico bilancio è destinato a salire.

1.900 case sono state distrutte nella provincia costiera di Zambezia. Decine di migliaia di persone sono ancora nei rifugi e nei centri di accoglienza.

Le riprese effettuate lunedì 13 marzo dall'UNICEF nel distretto di Nicoadala mostrato le vaste aree sommerse, le case e i campi allagati.

Freddy si è sviluppato vicino all'Australia all'inizio di febbraio e ha attraversato tutto l'Oceano Indiano meridionale. Il 19 febbraio, dopo aver percorso 8.800 chilometri ha raggiunto il Madagascar.

Il 24 febbraio è arrivato per la prima volta in Mozambico dove è tornato a colpire per la seconda volta, con venti fino a 200 chilometri orari, l’11 marzo, toccando terra a Quelimane.