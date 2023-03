La domanda scomoda che ha fatto litigare Heather Parisi con la figlia: “Suocera di Ultimo? Di chi?”

L'intervista a “Belve” di Heather Parisi è stata un crescendo ben prima di andare in onda. Dal pignoramento durante la registrazione della puntata , su richiesta dell'agente Lucio Presta, al racconto che ha fatto infuriare la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, la secondogenita, che ha attaccato sua madre affermando di non vederla da dieci anni e accusandola di averle mancato di rispetto.

Durante l'intervista Parisi ha smentito le voci di un rapporto conflittuale tra loro e quando Francesca Fagnani le aveva chiesto se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo (il fidanzato di Jacqueline, ndr) ha finto di non conoscerlo. “Non so di cosa parli”, è stata lapidaria Heather che quando è scoppiato il caso è stata costretta a “giustificare” il suo comportamento.

“So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro. Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia?”, si legge in un post su Instragram di Parisi. “La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. Io credo con tutta me stessa che gli affari che riguardano la famiglia e gli affetti familiari debbano rimanere in famiglia.”, ha concluso la showgirl.

Jacqueline Luna, 23 anni, dopo la messa in onda di Belve, aveva tuonato: “Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta a Belve. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io.”