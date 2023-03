Migliaia in corteo a Barcellona in solidarietà con lǝ prostitutǝ

Alla vigilia dell'8 Marzo, Giornata internazionale per i diritti delle Donne, migliaia di persone di tutti i sessi sono scese in strada a Barcellona, intonando slogan femministi, per solidarizzare con lə sex workers: ovvero chi lavora offrendo servizi sessuali a pagamento.

“La notte è nostra”, recitava lo striscione di apertura del corteo, che ha percorso la più importante arteria cittadina: l'Avinguda Diagonal.

Altre e più imponenti manifestazioni sono in programma oggi per rivendicare i diritti delle donne e la lotta al patriarcato in tutte le città spagnole, a partire proprio da Barcellona e Madrid.

La ricorrenza cade quest'anno proprio mentre il governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sanchez si divide su uno dei provvedimenti più simbolici e innovativi di questa legislatura: la legge sulle Libertà Sessuali, concepita come contrasto alla violenza di genere - un testo che aumenta il supporto e le risorse per le vittime di violenza, ma per un codicillo ha portato alla riduzione della pena per 721 condannati per reati sessuali, 74 dei quali sono stati scarcerati.

Socialisti e Podemos, alleati di governo, si scontrano ora sulla riforma del provvedimento. I socialisti premono per reintrodurre l'elemento dell'uso della forza per determinare la gravità del reato di violenza sessuale. La ministra per l'Uguaglianza Irene Montero, di Podemos, si oppone invece alla proposta di correggere il testo, sostenendo che questo tradirebbe lo spirito della legge: che si fonda sulla mancanza di consenso come elemento centrale per la realizzazione del reato. Se i giudici devono valutare l'uso della forza, si argomenta, torneranno a chiedere alle vittime se hanno fatto abbastanza per opporsi alla violenza.

Anche la prostituzione del resto è un tema che divide trasversalmente le forze politiche e il mondo femminista e LGBT+.