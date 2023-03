La gara di spinning dei reali sulle “Dolomiti”: Kate con i tacchi batte William in giacca e cravatta

Il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate Middleton, durante la visita all'Aberavon Leisure and Fitness Centre, a Port Talbot, nel Galles, si sono sfidati in una gara di spinning. La competizione, resa complessa dall'abbigliamento, lei coi tacchi e lui in giacca e cravatta, è stata vinta da Kate. Sulla cyclette, i due hanno pedalato il più velocemente possibile per 45 secondi lungo una strada virtuale tra le montagne delle Dolomiti. Kate, non se lo aspettava, ma ha tagliato il traguardo per prima seguita da uno stanchissimo William. Tutti gli altri, in procinto della lezione, se la sono presa comoda. Il direttore del centro Chris Pugh nel consegnarle il piccolo trofeo ha sottolineato: “Vincitrice nonostante indossasse stivali col tacco”.