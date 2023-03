La "Maman" nigeriana sembra un'anziana innocua: era tra i 100 più ricercati al mondo per mafia

Nel video della polizia criminale sembra un'anziana "innocua", sorretta per le braccia fuori dall'aeroporto dagli agenti, ma si tratta di "Jeff Joy", considerata tra gli ex latitanti più pericolosi al mondo, la top list degli investigatori con 100 nomi cercati ovunque. E' una "Maman" nigeriana estradata in Italia, dopo l'arresto avvenuto lo scorso giugno in Nigeria, per associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta e sfruttamento della prostituzione, condannata in via definitiva a 13 anni di carcere.

La localizzazione di Jeff Joy è stata frutto della collaborazione assicurata dall’Esperto per l’Immigrazione italiano in Nigeria che ha sostenuto l’azione delle forze di polizia locali per individuare il luogo dove la donna viveva. L’estradizione della latitante rappresenta - così le forze dell'ordine in un comunicato - "un unicum nei rapporti fra l’Italia e la Nigeria essendo il primo caso pilota nell’attuazione del Trattato di estradizione, entrato in vigore nel 2020, ed è stata possibile grazie all’attività svolta in loco dalla magistratura inquirente nigeriana e all’impulso dell’ambasciatore italiano in Nigeria in collaborazione con il ministero della Giustizia italiano".