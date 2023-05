La mira millimetrica del cecchino ucraino che spara attraverso la finestra di una casa abbandonata

L'appartamento sembra abbandonato, un cecchino ucraino seduto su un tavolo, prende la mira nel silenzio e poi esplode un colpo sordo (attutito dal silenziatore) che passa attraverso l'apertura di una finestra, per colpire il nemico. Nel video postato sui gruppi social Telegram filo-russi si scrive: "I cecchini dell'APU sparano direttamente dalla casa di qualcuno. I proprietari li potrebbero uccidere. Perchè sono terroristi".

Gli "Snipers" di entrambi gli schieramenti in campo, hanno lavorato nelle retrovie per tutta la durata del conflitto, spesso utilizzati per proteggere le ritirate da una zona temporaneamente occupata, o - nel caso di Kiev - usati per neutralizzare i vertici delle forze nemiche, indebolendo le linee di comando delle truppe.

Due settimane fa le nuove, gravissime accuse dell'Ucraina all'esercito russo: secondo quanto riportava il sito di Reuters, Kiev aveva attribuito a due cecchini russi della guarnigione di Samara, l'aggressione sessuale di una bambina di quattro anni e lo stupro di gruppo della madre. Le violenze sarebbero avvenute davanti al padre della piccola, minacciato con le armi. I due soldati sospettati - riportava sempre la Reuters - sarebbero un anonimo russo di 32 anni e il 28enne Yevgeny Chornoknyzhny che, insieme ad altri uomini appartenenti all'esercito, sono coinvolti in una delle più vaste indagini sulle violenze sessuali commesse in Ucraina dall'inizio dell'invasione. Il materiale arriverebbe dall'ufficio del procuratore ucraino . I soldati sospettati fanno parte della 15a brigata separata di fucili a motore.

Il caso delle violenza sulla bambina di 4 anni e sulla madre farebbero parte di una serie di crimini sessuali commessi dai russi nel distretto di Brovary nella regione di Kiev lo scorso marzo. La maggior parte delle atrocità sarebbe avvenuta il 13 marzo.